Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Bingen (ots)

Am Abend des 19.11.25 gegen 21:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Bingerbrücker Straße den 55-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bereits mit Kontrollbeginn war deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Der Fahrer bestritt den Alkoholkonsum, willigte allerdings in eine Testung ein. Der Atemalkoholtest ergab sodann einen Wert von 1,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer, welcher erst in 2023 seinen Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer verloren hatte, wird sich nun erneut strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

