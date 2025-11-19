Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen Bienengarten (ots)

Am 19.11.25 gegen 01:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen im Bienengarten den 20-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Bereits mit Beginn der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Marihuanaduft aus dem Fahrzeug heraus wahrnehmen. Neben dem Geruch ergaben sich weitere Anhaltspunkte für einen zeitnahen Konsum beim Fahrer, was dieser schließlich auch einräumte. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Verdachtsmomente und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Als Fahranfänger gilt für den Ertappten ein absolutes Cannabisverbot am Steuer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell