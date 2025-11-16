PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden und erheblicher Verkehrsbeeinträchtigung

Bingen Dietersheim (ots)

Am Abend des 15.11.2025 wird gegen 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der L400/Anschlussstelle A61, Bingen-Mitte gemeldet. Bei der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort zeigte sich, dass die Verkehrsunfallverursacherin die L400 aus Richtung Gensingen kommend befuhr und an der Anschlussstelle Bingen-Mitte beabsichtigte auf die BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz aufzufahren. Hierbei übersah die 69-jährige Fahrerin einen entgegenkommenden PKW, welcher die B9/L400 in entgegenkommender Fahrtrichtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die insgesamt drei Fahrzeuginsassen beider PKW wurden infolge des Verkehrsunfalls verletzt und in umliegende Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Abklärung verbracht. Während der knapp zweistündigen Verkehrsunfallaufnahme musste die L400/B9 zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

