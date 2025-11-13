Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Streit um Parksituation eskaliert - Polizei ermittelt

Bingen (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025 gegen 22:30 Uhr gerieten zwei Anwohner in der Saarlandstraße in Bingen aufgrund einer Parksituation in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zu einer körperlichen Attacke, bei der einer der Beteiligten verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll zudem ein Messer gezeigt worden sein, jedoch ohne dass es zu weiteren Angriffen kam. Beide Männer sehen nun strafrechtlichen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung entgegen.

Die Polizeiinspektion Bingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

