Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 60 - Fahrtrichtung Rüsselsheim

Bingen (ots)

Bingen / BAB 60 Am Dienstagmorgen, den 11.11.2025, ereignete sich gegen 06:43 Uhr auf der Bundesautobahn 60 in Fahrtrichtung Rüsselsheim, zwischen den Anschlussstellen Bingen-Ost und Ingelheim-West, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 44-jährige Fahrer eines Skoda ENYAQ 85X die linke von zwei Fahrspuren. Aufgrund stockenden Verkehrs musste dieser bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende 21-jährige Fahrer eines Audi A6 Avant konnte rechtzeitig anhalten. Der dahinter fahrende 39-jährige Fahrer eines Opel Astra fuhr aufgrund ungenügendem Sicherheitsabstandes und trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung, auf den stehenden Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi A6 Avant auf den davor stehenden Skoda ENYAQ 85X geschoben.

Ein weiterer, nachfolgender 23-jähriger Fahrer eines VW Polo konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel Astra auf.

Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Der Opel Astra sowie der VW Polo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß liefen Betriebsstoffe aus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten musste die linke Fahrspur gesperrt werden. Es kam infolgedessen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau im morgendlichen Berufsverkehr.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell