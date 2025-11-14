PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

Am 14.11.2025 wurden Beamte der PI Bingen im Rahmen der Streifenfahrt gegen 12:30 Uhr auf einen am Straßenrand in der Mainzer Straße in Bingen fahrenden E-Scooter besetzt mit einer männlichen Person aufmerksam. Der E-Scooter wurde schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 38-jährigen Mann Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt, der Fahrer bestätigte gegenüber den Beamten schließlich den Konsum von Marihuana am Vortag sowie über die vergangenen Tage hinweg und ebenfalls von Amphetamin vor wenigen Tagen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann daraufhin untersagt, diesem wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der 38-Jährige muss sich nun im Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

