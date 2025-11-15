PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verfolgungsfahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen Sponsheim (ots)

Am 15.11.2025 waren Beamte der PI Bingen gegen 16:54 Uhr dabei ein entgegenkommendes Kleinkraftrad am Ortsausgang von Bigen-Dietersheim einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem auf besagtes Kleinkraftrad am Ortseingang von Bingen-Sponsheim aufgeschlossen werden konnte, hielt es der Fahrer des Kraftfahrzeugs jedoch nicht für notwendig die Anhaltesignale des Streifenwagens zu beachten, stattdessen floh dieser über Fußwege und Grünflächen in der Ortslage Sponsheim vor den Beamten. Als der Fahrer sich seiner Flucht schon sicher fühlte konnte dieser jedoch kurze Zeit später auf einem Radweg einige Ortschaften entfernt fußläufig festgestellt werden. Bei der dortigen Kontrolle zeigte sich, dass der 39-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für sein zuvor geführtes Kleinkraftrad ist und zudem erheblich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. So reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin, Metamphetamin, Kokain und Marihuana. Zum guten Schluss konnte bei der Durchsuchung seiner Person auch noch Betäubungsmittel in Form von Amphetamin aufgefunden werden. Der Mann muss sich nun in mehreren Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

