Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Am 18.11.25 gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Ludwig-Jahn-Straße einen nach Mainz zugelassenen Kleintransporter. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme händigte der seit Beginn des Jahres in Deutschland wohnhafte 35-jährige Fahrer einen in einem Drittstaat erworbenen Führerschein aus. Da hiermit die 6-Monatsfrist zum Erwerb eines deutschen EU-Führerscheins verstrichen war, wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 35-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

