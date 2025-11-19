PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zivilstreife wird auf urinierenden Rollerfahrer aufmerksam - Folge: Verkehrskontrolle mit Strafanzeige sowie Blutentnahme

Bingen (ots)

Am 19.11.25 führten Beamte der Polizei Bingen eine Zivilstreife im Industriegebiet Bingen-Gaulsheim durch. Hierbei wurden sie gegen 19:50 Uhr auf einen Motorroller aufmerksam, dessen Fahrer in der Jakob-Schadt-Straße anhielt und in eine angrenzende Hecke urinierte. In der nachfolgenden Verkehrskontrolle ergab sich, dass an dem "50er"-Motorroller technische Veränderungen durchgeführt wurden, die zu einer Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit auf über 70km/h führten. Der 42-jährige Fahrer war selbst nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis. Hiermit nicht genug, verdichteten sich im Verlauf der Kontrollmaßnahme die Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum des Lenkers. Dieser räumte einen weiter zurückliegenden Marihuanakonsum zwar ein, versuchte dann aber im Drogenschnelltest statt Urin Speichel in den Probenbecher einzufüllen. Das Täuschungsmanöver fiel allerdings auf, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Versicherungskennzeichen des Motorrollers sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

