Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schulwegüberwachung Grundschule Burg Klopp

Bingen (ots)

Am 20.11.2025 in dem Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizei Bingen im Bereich der Grundschule Burg Klopp eine gezielte Schulwegüberwachung durch. Ziel der Maßnahme war es, die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihrem morgendlichen Weg zur Schule zu erhöhen und das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden für umsichtiges Verhalten im unmittelbaren Schulumfeld zu stärken.

Im Rahmen der Aktion wurden mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen, insbesondere dem korrekten Gebrauch von Kindersitzen und Sicherheitsgurten. Darüber hinaus wurden die Fahrerinnen und Fahrer darauf hingewiesen, in der aktuellen Jahreszeit auf geeignete Winterbereifung und eine funktionierende Beleuchtung am Fahrzeug zu achten, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

In diesen Bürger- und verkehrserzieherischen Gesprächen wurden Hinweise zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr gegeben und Fragen rund um das Thema Schulwegsicherheit beantwortet.

Durch die Kontrollen konnte die Verkehrssicherheit rund um die Grundschule Burg Klopp verbessert und das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden für ihre Verantwortung geschärft werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell