Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Krankenhagen

Rinteln (ots)

(jmp) Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 17 Uhr, kam es im Rintelner Ortsteil Krankenhagen auf der Extertalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer.

Ein 17-jähriger aus dem Extertal befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Extertalstraße in Richtung Exten. Ein bislang unbekannter Pkw-Führer befuhr die Extertalstraße in gleicher Richtung und beabsichtigte nach links auf das Gelände des Combi-Marktes zu fahren. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß gekommen ist. Anschließend entfernte sich der PKW-Führer unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle.

Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Die Polizei Rinteln hat ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, sowie einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751 - 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell