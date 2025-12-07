PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Krankenhagen

Rinteln (ots)

(jmp) Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 17 Uhr, kam es im Rintelner Ortsteil Krankenhagen auf der Extertalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer.

Ein 17-jähriger aus dem Extertal befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Extertalstraße in Richtung Exten. Ein bislang unbekannter Pkw-Führer befuhr die Extertalstraße in gleicher Richtung und beabsichtigte nach links auf das Gelände des Combi-Marktes zu fahren. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß gekommen ist. Anschließend entfernte sich der PKW-Führer unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle.

Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Die Polizei Rinteln hat ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, sowie einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751 - 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 09:22

    POL-STH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Lieckwegen (ots) - Am 04.12.25, gegen 17 Uhr, befährt eine 58 jähriger Stadthäger mit seinem PKW Hyundai den Grenzweg in Nienstädt/Lieckwegen, als ihm ein roter Kleinwagen entgegen kommt. Beide PKW stoßen leicht aneinander. Der rote Kleinwagen entfernt sich anschließend, ohne zuvor anzuhalten. Da am PKW des Stadthägers ein Schaden entstanden ist, sucht die Polizei nun Zeugen zum Unfall. Hierzu melden sie sich gerne ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:56

    POL-NI: Parkrempler auf Parkplatz der Steuerakademie - Polizei sucht Zeugen

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 04.12.2025, zwischen 07:20 und 11:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Steuerakademie im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln ein ordnungsgemäß geparkter Seat Ibiza an der Fahrzeugfront beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:53

    POL-NI: Kreuzungsunfall in Uchte - Pkw wird abgeschleppt

    Uchte (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 04.12.2025, gegen 07:05 Uhr, kam es an der Kreuzung B441 / Bremer Straße / Hoysinghauser Straße in Uchte zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Ford-Fahrer aus Uchte fuhr von der Bremer Straße aus geradeaus über die Kreuzung und kollidierte mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten VW Transporter eines 27-jährigen Uchter. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Schaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren