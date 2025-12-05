PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kreuzungsunfall in Uchte - Pkw wird abgeschleppt

Uchte (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 04.12.2025, gegen 07:05 Uhr, kam es an der Kreuzung B441 / Bremer Straße / Hoysinghauser Straße in Uchte zu einem Verkehrsunfall.

Ein 30-jähriger Ford-Fahrer aus Uchte fuhr von der Bremer Straße aus geradeaus über die Kreuzung und kollidierte mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten VW Transporter eines 27-jährigen Uchter.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Der VW-Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

