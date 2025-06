Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zwei Haftbefehle vollstreckt - Frau muss ins Gefängnis

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze eine mit zwei Haftbefehlen gesuchte Frau festgenommen. Die 34-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Frau wurde am Nachmittag gegen 15:00 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Reisende in einem Bus des Schienenersatzverkehrs in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf der Rastanlage Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die Serbin in zwei Fällen von der Justiz gesucht wurde. Ihr werden Betrug und Diebstahlsdelikte vorgeworfen. Da die 34-Jährige als flüchtig galt, waren zuvor Haftbefehle gegen sie erlassen worden. Insgesamt muss die Frau nun für mehr als drei Jahre ins Gefängnis. Da sie außerdem nicht im Besitz der notwendigen Einreisedokumente war, wurde ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Die Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell