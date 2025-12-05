Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Parkrempler auf Parkplatz der Steuerakademie - Polizei sucht Zeugen
Rinteln (ots)
(Gav) Am Donnerstag, den 04.12.2025, zwischen 07:20 und 11:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Steuerakademie im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln ein ordnungsgemäß geparkter Seat Ibiza an der Fahrzeugfront beschädigt.
Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter Tel. 05751 / 96460 entgegen.
