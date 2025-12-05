PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Parkrempler auf Parkplatz der Steuerakademie - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 04.12.2025, zwischen 07:20 und 11:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Steuerakademie im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln ein ordnungsgemäß geparkter Seat Ibiza an der Fahrzeugfront beschädigt.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter Tel. 05751 / 96460 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

