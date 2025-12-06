Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall
Lieckwegen (ots)
Am 04.12.25, gegen 17 Uhr, befährt eine 58 jähriger Stadthäger mit seinem PKW Hyundai den Grenzweg in Nienstädt/Lieckwegen, als ihm ein roter Kleinwagen entgegen kommt. Beide PKW stoßen leicht aneinander. Der rote Kleinwagen entfernt sich anschließend, ohne zuvor anzuhalten.
Da am PKW des Stadthägers ein Schaden entstanden ist, sucht die Polizei nun Zeugen zum Unfall.
Hierzu melden sie sich gerne bei der Polizei Stadthagen.
