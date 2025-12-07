PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Todenmann

Rinteln (ots)

(jmp) Am Freitag, den 05.12.2025, gegen 19:50 Uhr, kam es in Rinteln, Ortsteil Todenmann, auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 62-jährige PKW-Führerin aus Rinteln ist gerade dabei gewesen auf Höhe der Hausnummer 30 seitlich am Straßenrand einzuparken, als ihr PKW von einem von hinten kommenden PKW touchiert wurde. Der von hinten kommende PKW hat sich anschließend unerlaubterweise von der Verkehrsunfallstelle entfernt.

An dem PKW am Straßenrand ist ein Schaden in Höhe von ca. 100EUR entstanden.

Die Polizei Rinteln hat ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751 - 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

