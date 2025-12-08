Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt - Polizei sucht Zeugen
Rehburg-Loccum (ots)
(Gav) In Rehburg wurden zwischen Samstag, den 06.12.2025, 18:00 Uhr, und Sonntag, den 07.12.2025, 15:00 Uhr, zwei Reifen sowie der Lack eines am Bahndamm abgestellten Skoda beschädigt.
Eine unbekannte Person zerstach beide linken Reifen und zerkratzte den gesamten Pkw. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter Tel. 05761 / 90200 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell