POL-NI: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Rehburg-Loccum (ots)

(Gav) In Rehburg wurden zwischen Samstag, den 06.12.2025, 18:00 Uhr, und Sonntag, den 07.12.2025, 15:00 Uhr, zwei Reifen sowie der Lack eines am Bahndamm abgestellten Skoda beschädigt.

Eine unbekannte Person zerstach beide linken Reifen und zerkratzte den gesamten Pkw. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter Tel. 05761 / 90200 entgegen.

