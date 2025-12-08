PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Rotlicht missachtet - Hoher Sachschaden bei Kreuzungsunfall

Bad Nenndorf (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 07.12.2025, gegen 20:20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung "Drei Steine" (B65/B442) in Bad Nenndorf ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Eine 54-jährige Renault-Fahrerin aus Stadthagen befuhr die B65 in Fahrtrichtung Hannover. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete sie das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Zeitgleich wollte eine 29-jährige BMW-Fahrerin aus Rodenberg, die aus der Gegenrichtung kam, bei Grün nach links auf die B442 abbiegen.

In der Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Renault als auch der BMW erheblich beschädigt und waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

