Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hilfsbereiter Sportler gefunden - Polizei bedankt sich persönlich

Lindhorst (ots)

(Gav) Vor zwei Wochen hatte die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg öffentlich nach einem unbekannten Helfer gesucht, der im Rahmen eines SEK-Einsatzes in Lindhorst zwei Polizeibeamten in einer ungewöhnlichen Lage unterstützt hatte. Der Aufruf zeigte Erfolg: Der Mann meldete sich kurze Zeit später selbst beim Polizeikommissariat Stadthagen.

Am Freitag, den 05.12.2025, um 14:00 Uhr, fand ein persönliches Treffen mit dem Helfer - Herrn Bert Krebs-Koopmann - im Polizeikommissariat Stadthagen statt. Neben ihm nahmen die Dienststellenleiterin Nadine Steuer, der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes Udo Philipp sowie der damalige Einsatzleiter Dirk Cholewa teil.

Nach einer herzlichen Begrüßung kam es zu einem ausführlichen Austausch über den Einsatz - sowohl aus Sicht des Helfers als auch aus polizeilicher Perspektive. Anschließend wurde Herrn Krebs-Koopmann ein Grußwort der Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Göttingen, Tanja Wulff-Bruhn, vorgelesen und überreicht. Als Dank erhielt er zudem einen Gutschein für einen gemeinsamen Abend mit seiner Frau in einem Restaurant.

Zum Abschluss durfte natürlich auch ein gemeinsames Erinnerungsfoto nicht fehlen.

Die Polizei bedankt sich nochmals herzlich für die gezeigte Hilfsbereitschaft und das vorbildliche Verhalten.

Hier ist der Link zur damaligen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6164984

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

