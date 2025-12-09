Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Kassenschublade - Polizei sucht Zeugen

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 08.12.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es im Aldi-Markt an der Kreuzbreite in Bückeburg zu einem Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter nutzte einen unbeobachteten Moment, öffnete gewaltsam die Kassenschublade und entnahm das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß über den Parkplatz in Richtung Kreuzbreite und lief dort nach rechts in Richtung Hannoversche Straße.

Zeugen verfolgten den Mann kurzzeitig. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Täter wenig später im Bereich der Kreuzbreite 11 (Wolff Autoservice) von einem weißen BMW X1 aufgenommen und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Personenbeschreibung des Täters:

- männlich - ca. 180 cm groß - helle Kappe - hellblaue Jeans - hellblaue Jeansjacke

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum weißen BMW X1 geben können, sich unter Tel. 05722 / 28940 zu melden.

