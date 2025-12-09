Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall auf der B215 - Taxi-Fahrer leicht verletzt

Eystrup (ots)

(Gav) Am Montag, den 08.12.2025, gegen 08:15 Uhr, kam es auf der Hauptstraße (B215) in Eystrup zu einem Verkehrsunfall.

Ein 39-jähriger VW-Touran-Fahrer aus Nienburg, der als Taxi unterwegs war, musste in Höhe der Hausnummer 61 verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 20-jährige Skoda-Fabia-Fahrerin aus Hassel bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf das Taxi auf.

Der Taxifahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird.

