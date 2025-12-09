PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf dm-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 08.12.2025, zwischen 13:50 und 14:05 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des dm-Drogeriemarktes in der Celler Straße in Nienburg ein geparkter Audi A7 beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer den Audi - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - und beschädigte dabei den Türgriff der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

