POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Verursacher

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 09.12.2025, zwischen 12:30 und 19:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Futterhauses in der Jahnstraße in Stadthagen ein geparkter Audi S5 beschädigt.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte das linke Heck des Audi oberhalb des Auspuffbereichs und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei Stadthagen unter Tel. 05721 / 98220.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren