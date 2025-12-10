Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Verursacher

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 09.12.2025, zwischen 12:30 und 19:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Futterhauses in der Jahnstraße in Stadthagen ein geparkter Audi S5 beschädigt.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte das linke Heck des Audi oberhalb des Auspuffbereichs und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei Stadthagen unter Tel. 05721 / 98220.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell