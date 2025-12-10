Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kollision mit Baum - Polizei sucht Zeugen

Diepenau (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 09.12.2025, gegen 18:35 Uhr, kam ein 37-jähriger Volvo-Fahrer aus Rahden auf dem Grünen Weg in Diepenau aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum.

An Fahrzeug und Baum entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später im Bereich seines Wohnortes angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,62 Promille. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach den aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter Tel. 05761 / 90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell