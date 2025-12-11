PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Polizei stoppt berauschten und fahrerlaubnislosen Autofahrer

Eystrup (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 10.12.2025, gegen 13:15 Uhr, kontrollierte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in der Lindenstraße einen 45-jährigen Ford-Fahrer aus Eystrup, der zuvor durch eine Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen war.

Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter freiwilliger Vortest bestätigte den Verdacht. Der Mann stand unter dem Einfluss von THC. Zudem stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Der 27-jährige Fahrzeughalter aus Eystrup hatte die Nutzung des Ford Focus geduldet und muss sich daher ebenfalls verantworten.

Beide Männer erwarten nun entsprechende strafrechtliche Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

