POL-NI: Erfolgsmeldung nach Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer

Bad-Rehburg/Stadthagen (ots)

(Gav) In den frühen Morgenstunden des 10.12.2025 stellten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Stolzenau gegen 03:55 Uhr in der Alten Poststraße in Bad Rehburg einen verunfallten Mercedes fest. Das Fahrzeug war noch in Betrieb, vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Pkw zuvor auf der B65 (Umgehungsstraße Stadthagen) von der Fahrbahn abgekommen war und dabei erheblich beschädigt wurde. Trotz der massiven Schäden setzte der Fahrer seine Fahrt fort und erreichte schließlich Bad Rehburg, wo der Mercedes verlassen aufgefunden wurde.

Im Rahmen umfassender Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass ein 35-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt haben dürfte.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

