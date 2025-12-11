PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erfolgsmeldung nach Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer

Bad-Rehburg/Stadthagen (ots)

(Gav) In den frühen Morgenstunden des 10.12.2025 stellten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Stolzenau gegen 03:55 Uhr in der Alten Poststraße in Bad Rehburg einen verunfallten Mercedes fest. Das Fahrzeug war noch in Betrieb, vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Pkw zuvor auf der B65 (Umgehungsstraße Stadthagen) von der Fahrbahn abgekommen war und dabei erheblich beschädigt wurde. Trotz der massiven Schäden setzte der Fahrer seine Fahrt fort und erreichte schließlich Bad Rehburg, wo der Mercedes verlassen aufgefunden wurde.

Im Rahmen umfassender Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ergaben sich konkrete Hinweise darauf, dass ein 35-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt haben dürfte.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 10:59

    POL-NI: Einbruch in Bürogebäude - Polizei bittet um Hinweise

    Stadthagen (ots) - (Gav) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.12.2025, 22:10 Uhr, bis 11.12.2025, 03:20 Uhr) brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Bürogebäude in der Straße Hinter der Burg in Stadthagen ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend wurden Schränke in den Umkleideräumen durchsucht. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:45

    POL-NI: Polizei stoppt berauschten und fahrerlaubnislosen Autofahrer

    Eystrup (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 10.12.2025, gegen 13:15 Uhr, kontrollierte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in der Lindenstraße einen 45-jährigen Ford-Fahrer aus Eystrup, der zuvor durch eine Geschwindigkeitsüberschreitung aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter freiwilliger Vortest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren