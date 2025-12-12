Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrüche in Hagenburg - Polizei warnt und gibt Präventionstipps

Hagenburg (ots)

(Thi) In den vergangenen Tagen kam es in Hagenburg vermehrt zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Die Täter nutzten überwiegend die frühe Dämmerung sowie Abwesenheiten der Bewohnerinnen und Bewohner, um sich unbefugt Zutritt zu verschaffen. In einigen Fällen wurden Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhen variieren bzw. sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Tatzusammenhänge werden geprüft.

Die Polizei nimmt dies zum Anlass, verstärkt zu sensibilisieren und bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit.

Präventionstipps der Polizei:

- Türen und Fenster immer abschließen - auch bei kurzer Abwesenheit - Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren nutzen, um Anwesenheit zu simulieren - Fremde, die im Wohngebiet auffallen oder an Haustüren klingeln, kritisch hinterfragen - Verdächtige Personen oder Fahrzeuge umgehend über den Notruf 110 melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell