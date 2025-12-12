PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrüche in Hagenburg - Polizei warnt und gibt Präventionstipps

Hagenburg (ots)

(Thi) In den vergangenen Tagen kam es in Hagenburg vermehrt zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Die Täter nutzten überwiegend die frühe Dämmerung sowie Abwesenheiten der Bewohnerinnen und Bewohner, um sich unbefugt Zutritt zu verschaffen. In einigen Fällen wurden Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhen variieren bzw. sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Tatzusammenhänge werden geprüft.

Die Polizei nimmt dies zum Anlass, verstärkt zu sensibilisieren und bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit.

Präventionstipps der Polizei:

   - Türen und Fenster immer abschließen - auch bei kurzer 
     Abwesenheit
   - Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren nutzen, um Anwesenheit zu 
     simulieren
   - Fremde, die im Wohngebiet auffallen oder an Haustüren klingeln, 
     kritisch hinterfragen
   - Verdächtige Personen oder Fahrzeuge umgehend über den Notruf 110
     melden

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
  • 11.12.2025 – 12:14

    POL-STH: Einbruch in Schmalzkuchenbude

    Stadthagen (ots) - (mue)In der Nacht vom 10.12.2025 auf den 11.12.2025 ist ein bislang unbekannter Täter in einen Verkaufstand auf dem Weihnachtsmarkt eingebrochen. Hierbei wurden neben einer geringen Menge Münzgeld, eine Palette mit 150 Eiern, 2 Beutel Marshmallows sowie diverse Lebkuchenherzen entwendet. Hinweise werden bei der Polizei in Stadthagen entgegen genommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:51

    POL-NI: Erfolgsmeldung nach Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer

    Bad-Rehburg/Stadthagen (ots) - (Gav) In den frühen Morgenstunden des 10.12.2025 stellten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Stolzenau gegen 03:55 Uhr in der Alten Poststraße in Bad Rehburg einen verunfallten Mercedes fest. Das Fahrzeug war noch in Betrieb, vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Pkw zuvor auf der B65 ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:59

    POL-NI: Einbruch in Bürogebäude - Polizei bittet um Hinweise

    Stadthagen (ots) - (Gav) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.12.2025, 22:10 Uhr, bis 11.12.2025, 03:20 Uhr) brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Bürogebäude in der Straße Hinter der Burg in Stadthagen ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend wurden Schränke in den Umkleideräumen durchsucht. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch ...

    mehr
