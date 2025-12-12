Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec-Fahrerin stürzt nach Bremsmanöver

Eystrup (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 11.12.2025, gegen 17:40 Uhr, stürzte eine 71-jährige Eystruperin mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Hauptstraße (B215) in Eystrup.

Die Radfahrerin erkannte auf Höhe der Hausnummer 31 einen BMW-Fahrer, der langsam in Richtung Grundstücksausfahrt rollte. Aus Vorsicht bremste sie ab und wich nach links aus. Dort geriet sie aufgrund einer Bordsteinabsenkung aus dem Gleichgewicht und prallte gegen einen Ford Kuga.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt. An Fahrzeug und Pedelec entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

