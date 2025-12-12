Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen
Nienburg (ots)
(Gav) Zwischen Mittwochabend, 10.12.2025, 19:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 11.12.2025, 05:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in Büroräume in der Verdener Straße in Nienburg ein.
Die Täter hebelten hierbei die Zugangstüren auf und durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Vermögenswerte. Der entstandene Schaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120 entgegen.
