PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: schwerer Verkehrsunfall in Marklohe, Kreuzungsbereich B214/B6 für mehrere Stunden gesperrt

POL-NI: schwerer Verkehrsunfall in Marklohe, Kreuzungsbereich B214/B6 für mehrere Stunden gesperrt
  • Bild-Infos
  • Download

Marklohe (ots)

(bod) Am frühen Samstagmorgen kam es in 31608 Marklohe zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein Kleinbus, besetzt mit neun Personen und angehängtem Pkw-Trailer, die B214 aus Sulingen kommend in Fahrtrichtung B6. Im Kreuzungsbereich der B214 mit der B6 fuhr das Gespann aus derzeit ungeklärter Ursache ohne Rücksicht auf den Querverkehr in den Kreuzungsbereich ein. Ein aus Nienburg auf der B6 fahrender Pkw, besetzt mit zwei Personen, konnte dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und es kam zur folgenschweren Kollision des Pkw mit dem Fahrzeuggespann. Durch den Unfall wurden neun Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Alle Verletzten wurden mittels RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht, bzw. mit dem Rettungshubschrauber nach Hannover geflogen. Der Kreuzungsbereich war aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Ist mittlerweile aber wieder freigegeben. Die Schadenssumme wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Neben der Polizei waren mehrere umliegende Feuerwehren, sowie der Rettungsdienst vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Einsatzkoordinator / Leitstelle
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-213
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:53

    POL-NI: Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

    Stolzenau (ots) - (Gav) Am Donnerstagabend, den 11.12.2025, gegen 19:25 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der An der Landstraße in Stolzenau eine 42-jährige Opel-Fahrerin. Bei der Verkehrskontrolle ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,86 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:44

    POL-NI: Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen

    Nienburg (ots) - (Gav) Zwischen Mittwochabend, 10.12.2025, 19:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 11.12.2025, 05:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in Büroräume in der Verdener Straße in Nienburg ein. Die Täter hebelten hierbei die Zugangstüren auf und durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Vermögenswerte. Der entstandene Schaden wird auf eine untere vierstellige ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:39

    POL-NI: Pedelec-Fahrerin stürzt nach Bremsmanöver

    Eystrup (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 11.12.2025, gegen 17:40 Uhr, stürzte eine 71-jährige Eystruperin mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Hauptstraße (B215) in Eystrup. Die Radfahrerin erkannte auf Höhe der Hausnummer 31 einen BMW-Fahrer, der langsam in Richtung Grundstücksausfahrt rollte. Aus Vorsicht bremste sie ab und wich nach links aus. Dort geriet sie aufgrund einer Bordsteinabsenkung aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren