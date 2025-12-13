Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: schwerer Verkehrsunfall in Marklohe, Kreuzungsbereich B214/B6 für mehrere Stunden gesperrt

Marklohe (ots)

(bod) Am frühen Samstagmorgen kam es in 31608 Marklohe zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein Kleinbus, besetzt mit neun Personen und angehängtem Pkw-Trailer, die B214 aus Sulingen kommend in Fahrtrichtung B6. Im Kreuzungsbereich der B214 mit der B6 fuhr das Gespann aus derzeit ungeklärter Ursache ohne Rücksicht auf den Querverkehr in den Kreuzungsbereich ein. Ein aus Nienburg auf der B6 fahrender Pkw, besetzt mit zwei Personen, konnte dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und es kam zur folgenschweren Kollision des Pkw mit dem Fahrzeuggespann. Durch den Unfall wurden neun Personen leicht und zwei Personen schwer verletzt. Alle Verletzten wurden mittels RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht, bzw. mit dem Rettungshubschrauber nach Hannover geflogen. Der Kreuzungsbereich war aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Ist mittlerweile aber wieder freigegeben. Die Schadenssumme wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Neben der Polizei waren mehrere umliegende Feuerwehren, sowie der Rettungsdienst vor Ort.

