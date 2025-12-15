Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw überschlägt sich nach Abkommen von der Fahrbahn

Rinteln (ots)

(Gav) Am Sonntagmorgen, den 14.12.2025, gegen 07:10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 72 im Bereich Rinteln-Schaumburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Hessisch Oldendorf kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr über eine Böschung, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer sowie sein 20-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Hessisch Oldendorf, blieben unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell