PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw überschlägt sich nach Abkommen von der Fahrbahn

Rinteln (ots)

(Gav) Am Sonntagmorgen, den 14.12.2025, gegen 07:10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 72 im Bereich Rinteln-Schaumburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Hessisch Oldendorf kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr über eine Böschung, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer sowie sein 20-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Hessisch Oldendorf, blieben unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 07:45

    POL-NI: Mehrere Straftaten bei Verkehrskontrolle festgestellt

    Rinteln (ots) - (Gav) In der Nacht zu Montag, den 15.12.2025, gegen 00:05 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei einen Pkw in Deckbergen, Alte Heerstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrzeugführer aus Hameln, der einen Opel Agila führte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. An dem Fahrzeug waren gefälschte ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 21:23

    POL-STH: Stromausfall in Lindhorst

    Lindhorst (ots) - cho / Derzeit kommt es in Lindhorst zu einem Stromausfall. Der zuständige Netzbetreiber hat Kenntnis und schätzt eine Beseitigung der Störung bis 23 Uhr. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Polizei Stadthagen Einsatz- und Streifendienst Vornhäger Straße 15 31655 Stadthagen Telefon: 05721/ 9822-0 Fax: 05721/ 9822-150 E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren