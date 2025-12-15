PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Straftaten bei Verkehrskontrolle festgestellt

Rinteln (ots)

(Gav) In der Nacht zu Montag, den 15.12.2025, gegen 00:05 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei einen Pkw in Deckbergen, Alte Heerstraße.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrzeugführer aus Hameln, der einen Opel Agila führte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. An dem Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen angebracht.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

