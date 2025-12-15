Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Mehrere Straftaten bei Verkehrskontrolle festgestellt
Rinteln (ots)
(Gav) In der Nacht zu Montag, den 15.12.2025, gegen 00:05 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei einen Pkw in Deckbergen, Alte Heerstraße.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrzeugführer aus Hameln, der einen Opel Agila führte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Pkw nicht zugelassen. An dem Fahrzeug waren gefälschte Kennzeichen angebracht.
Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.
