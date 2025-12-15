Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Wohnhauseinbruch - Zeugen gesucht
Helpsen (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 14.12.2025, zwischen 15:30 Uhr und 17:20 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in Helpsen, An der Gehle, ein.
Der oder die Täter verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zum Gebäude. Anschließend wurden die Räume des Obergeschosses durchwühlt und diverse Vermögenswerte entwendet. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.
Die Polizei Bückeburg bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei unter der Tel. 05722 / 28940 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell