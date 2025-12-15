Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnhauseinbruch - Zeugen gesucht

Helpsen (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 14.12.2025, zwischen 15:30 Uhr und 17:20 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in Helpsen, An der Gehle, ein.

Der oder die Täter verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zum Gebäude. Anschließend wurden die Räume des Obergeschosses durchwühlt und diverse Vermögenswerte entwendet. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Die Polizei Bückeburg bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei unter der Tel. 05722 / 28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell