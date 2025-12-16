PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Handtaschenraub - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 15.12.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Fichtestraße in Nienburg zu einem Raubdelikt.

Eine 79-jährige Frau aus Nienburg war zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als sich ihr ein bislang unbekannter Täter auf einem (Elektro-)Roller näherte. Beim Vorbeifahren entriss der Täter der Seniorin die in der Hand getragene Handtasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

In der entwendeten Handtasche befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter oder dem genutzten Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:47

    POL-NI: Wohnhauseinbruch - Zeugen gesucht

    Helpsen (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 14.12.2025, zwischen 15:30 Uhr und 17:20 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in Helpsen, An der Gehle, ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zum Gebäude. Anschließend wurden die Räume des Obergeschosses durchwühlt und diverse Vermögenswerte entwendet. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:22

    POL-NI: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 14.12.2025, kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Angerstraße im Rintelner Ortsteil Exten zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, indem ein Badezimmerfenster aufgehebelt wurde. Im Inneren des Hauses wurden anschließend sämtliche Etagen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 07:49

    POL-NI: Pkw überschlägt sich nach Abkommen von der Fahrbahn

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Sonntagmorgen, den 14.12.2025, gegen 07:10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 72 im Bereich Rinteln-Schaumburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Hessisch Oldendorf kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr über eine Böschung, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer sowie sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren