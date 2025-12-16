Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Handtaschenraub - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 15.12.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Fichtestraße in Nienburg zu einem Raubdelikt.

Eine 79-jährige Frau aus Nienburg war zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als sich ihr ein bislang unbekannter Täter auf einem (Elektro-)Roller näherte. Beim Vorbeifahren entriss der Täter der Seniorin die in der Hand getragene Handtasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

In der entwendeten Handtasche befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter oder dem genutzten Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.

