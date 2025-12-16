PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bronzediebstahl auf Friedhof - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hagenburg (ots)

(Gav) Die Polizeistation Hagenburg ermittelt wegen zweier Taten auf dem Friedhof an der Altenhäger Straße in Hagenburg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025, 13:00 Uhr, kam es zu Beschädigungen und einem Diebstahl an Grabstätten.

In einem Fall versuchten bislang unbekannte Täter, eine Bronzeskulptur von einer Grabstelle zu entwenden. Hierbei wurde das Fundament freigelegt und beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

In einem weiteren Fall wurde im gleichen Zeitraum ein Bronzekreuz von einer anderen Grabstätte vollständig entwendet. Dabei wurde das Betonfundament komplett zerstört. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs an der Altenhäger Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hagenburg unter Tel. 05033 / 980130 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:08

    POL-NI: Kupferkabel entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Hoya (ots) - (Gav) Im Zeitraum von Samstag, den 13.12.2025, 17:00 Uhr, bis Montag, den 15.12.2025, 07:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle eines Solarparks an der Heidhüser Straße in Hassel zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu dem umzäunten Baustellengelände und entwendeten insgesamt 16 Kabeltrommeln mit Kupfer von jeweils rund 500 Metern Länge. Anschließend flüchtete die ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:53

    POL-NI: Handtaschenraub - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Montag, den 15.12.2025, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Fichtestraße in Nienburg zu einem Raubdelikt. Eine 79-jährige Frau aus Nienburg war zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als sich ihr ein bislang unbekannter Täter auf einem (Elektro-)Roller näherte. Beim Vorbeifahren entriss der Täter der Seniorin die in der Hand getragene Handtasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren