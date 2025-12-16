Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bronzediebstahl auf Friedhof - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hagenburg (ots)

(Gav) Die Polizeistation Hagenburg ermittelt wegen zweier Taten auf dem Friedhof an der Altenhäger Straße in Hagenburg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025, 13:00 Uhr, kam es zu Beschädigungen und einem Diebstahl an Grabstätten.

In einem Fall versuchten bislang unbekannte Täter, eine Bronzeskulptur von einer Grabstelle zu entwenden. Hierbei wurde das Fundament freigelegt und beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

In einem weiteren Fall wurde im gleichen Zeitraum ein Bronzekreuz von einer anderen Grabstätte vollständig entwendet. Dabei wurde das Betonfundament komplett zerstört. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs an der Altenhäger Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hagenburg unter Tel. 05033 / 980130 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell