Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Eigentümer von Herrenrad gesucht
Rinteln (ots)
(Thi) Die Polizei Rinteln sucht den Eigentümer zu einem blau-schwarzen Herrenfahrrad der Marke Budereit.
Das Fahrrad wurde am 07.12.2025 bei einem amtsbekannten 58-Jährigen sichergestellt und konnte bislang noch niemandem zugeordnet werden.
Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell