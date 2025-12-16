Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer von Herrenrad gesucht

Rinteln (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln sucht den Eigentümer zu einem blau-schwarzen Herrenfahrrad der Marke Budereit.

Das Fahrrad wurde am 07.12.2025 bei einem amtsbekannten 58-Jährigen sichergestellt und konnte bislang noch niemandem zugeordnet werden.

Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

