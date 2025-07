Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf: Schwerer Unfall mit Fahrerflucht auf der A60 am 01.07.2025

Heidesheim (ots)

Am vergangenen Dienstag kam es um der A60 in Höhe der Anschlussstelle Ingelheim-Ost zu einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und mehreren teils schwer verletzten Personen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist derzeit noch ein am Unfall beteiligtes Fahrzeug flüchtig. Dieses sei einem langsam fahrenden Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ausgewichen und hierbei auf den linken Fahrstreifen geraten, wodurch eine 27jährige PKW Fahrerin ebenfalls ausweichen musste und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug der 27jährigen touchierte die Mittelleitplanke und schleuderte anschließend quer zur Fahrbahn in wartende Fahrzeuge im Abfahrtsbereich.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die sich am Unfalltag gegen 08.10 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen befunden haben, und hierbei in Höhe der Unfallstelle einen braunen bzw. bronzefarbenen Minivan, vermutlich VW Sharan oder Seat Alhambra, beobachtet haben, welcher das oben beschriebene Ausweichmanöver vollführte.

Sollten Sie Hinweise geben können oder sogar über Bild- bzw. Videoaufnahmen verfügen, bitten wir Sie sich an die Polizeiautobahnstation Heidesheim zu wenden (Tel.: 06132 9500 oder Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de).

