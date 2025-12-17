PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht - Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter und Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montagmorgen, den 15.12.2025, zwischen 07:30 Uhr und 07:40 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Nienburg, auf Höhe der Hausnummer 36, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 29-jährige Frau aus Nienburg meldete sich im Nachgang bei der Polizei und räumte ein, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach eigenen Angaben war sie mit ihrem roten VW Polo gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten weißen SUV gefahren. An ihrem eigenen Fahrzeug entstand dabei nicht unerheblicher Sachschaden. Anschließend entfernte sie sich zunächst vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Von dem beschädigten SUV ist bislang weder der genaue Fahrzeughalter noch das Kennzeichen bekannt. Es ist davon auszugehen, dass auch an diesem Fahrzeug erheblicher Sachschaden entstanden ist. Die bisherigen Ermittlungen zur Identifizierung des geschädigten Fahrzeugs verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Polizei Nienburg bittet den Halter des weißen SUV sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug geben können, sich telefonisch unter 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 14:09

    POL-NI: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Hagenburg (ots) - (Thi) Am Montag den 15.12.2025 kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit gegen Mittag einen 61-jährigen Mercedesfahrer aus Nienburg auf der Altenhäger Straße in Hagenburg. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung von Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:53

    POL-NI: Bronzediebstahl auf Friedhof - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hagenburg (ots) - (Gav) Die Polizeistation Hagenburg ermittelt wegen zweier Taten auf dem Friedhof an der Altenhäger Straße in Hagenburg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025, 13:00 Uhr, kam es zu Beschädigungen und einem Diebstahl an Grabstätten. In einem Fall versuchten bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren