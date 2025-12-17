Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht - Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter und Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montagmorgen, den 15.12.2025, zwischen 07:30 Uhr und 07:40 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Nienburg, auf Höhe der Hausnummer 36, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 29-jährige Frau aus Nienburg meldete sich im Nachgang bei der Polizei und räumte ein, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach eigenen Angaben war sie mit ihrem roten VW Polo gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten weißen SUV gefahren. An ihrem eigenen Fahrzeug entstand dabei nicht unerheblicher Sachschaden. Anschließend entfernte sie sich zunächst vom Unfallort, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Von dem beschädigten SUV ist bislang weder der genaue Fahrzeughalter noch das Kennzeichen bekannt. Es ist davon auszugehen, dass auch an diesem Fahrzeug erheblicher Sachschaden entstanden ist. Die bisherigen Ermittlungen zur Identifizierung des geschädigten Fahrzeugs verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Polizei Nienburg bittet den Halter des weißen SUV sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug geben können, sich telefonisch unter 05021 / 92120 zu melden.

