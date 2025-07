Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 04.07.-06.07.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss Zetel - In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ereignete sich in der Baasenmeerstraße in Zetel ein Verkehrsunfall, bei welchem ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer beim Wenden auf einem Grundstück gegen ein Kleinkraftrad stieß und dieses dadurch beschädigte. Die aufmerksamen Bewohner beobachteten den Pkw und konnten so das Kennzeichen ablesen, bevor sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte. Anhand des Kennzeichens konnte der 30jährige Halter aus dem Saterland ermittelt und durch Polizeibeamte der Polizei Friesoythe an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei bemerkten die Beamten eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol, weshalb gegen den 30jährigen nun neben dem Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auch ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. Aufgrund des zeitlichen Verzugs ist die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet worden.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Bockhorn - Am Freitagabend kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmshavener Straße in Bockhorn unter Beteiligung von insgesamt drei Kleinkrafträdern. Der vorausfahrende 21jährige Fahrer aus Westerstede musste seine Geschwindigkeit verringern, welches der hinter ihm fahrende, ebenfalls aus Westerstede stammende 21jährige Unfallverursacher übersah, sodass es zum Auffahrunfall kam. Der an dritter Stelle fahrende 16jährige aus Westerstede konnte augenscheinlich nicht mehr bremsen und musste mit seinem Kleinkraftrad ausweichen. Hierbei stürzte er in einen Graben und verletzte sich schwer. Die 21jährigen wurden durch den Auffahrunfall ebenfalls leicht verletzt. Aufgrund des Verdachts der Manipulation an den Kleinkrafträdern (Erhöhung der möglichen Höchstgeschwindigkeit) wurden diese zunächst zur weiteren Überprüfung durch Polizei Varel sichergestellt.

