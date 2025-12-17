Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kupferdiebstahl an Friedhofskapelle - Polizei bittet um Hinweise

Bückeburg (ots)

(Gav) Zwischen Montag, den 15.12.2025, 14:00 Uhr, und Dienstag, den 16.12.2025, 09:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof an der Scheier Straße in Bückeburg zu einem Diebstahl.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete mehrere an der Friedhofskapelle angebrachte Kupferbleche. In diesem Zusammenhang wurden zudem Regenrinnen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben, sich unter Tel. 05722 / 28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell