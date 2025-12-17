PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Kupferdiebstahl an Friedhofskapelle - Polizei bittet um Hinweise

Bückeburg (ots)

(Gav) Zwischen Montag, den 15.12.2025, 14:00 Uhr, und Dienstag, den 16.12.2025, 09:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof an der Scheier Straße in Bückeburg zu einem Diebstahl.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete mehrere an der Friedhofskapelle angebrachte Kupferbleche. In diesem Zusammenhang wurden zudem Regenrinnen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben, sich unter Tel. 05722 / 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

