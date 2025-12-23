POL-COE: Dülmen, Buldern, Wemhof/ Holzpferd angezündet
Coesfeld (ots)
Auf dem Schulhof der Ludgerusgrundschule haben Unbekannte ein Holzpferd durch zündeln an der Mähne und dem Kopf beschädigt. Passiert ist das zwischen 17 Uhr am Montag (22.12.25) und 11.20 Uhr am Dienstag (23.12.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
