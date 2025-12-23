PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen, Buldern, Wemhof/ Holzpferd angezündet

Coesfeld (ots)

Auf dem Schulhof der Ludgerusgrundschule haben Unbekannte ein Holzpferd durch zündeln an der Mähne und dem Kopf beschädigt. Passiert ist das zwischen 17 Uhr am Montag (22.12.25) und 11.20 Uhr am Dienstag (23.12.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

