Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiedauer Weg/ Verkehrsunfall

  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Am Wiedauer Weg kam es am Donnerstag (25.12.25) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18.55 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Coesfeld in Richtung Sirksfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann über die Fahrbahn in ein angrenzendes Gleisbett, worauf das Auto letztlich auf einem Feld seitlich zum Liegen kam. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Auto. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Coesfelder in ein Krankenhaus. Der Notarzt und ein Polizist stellten Alkoholgeruch im Atem des 56-Jährigen fest, worauf ein Arzt ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten beschlagnahmten zudem seinen Führerschein. Die Bahnstrecke war zwischenzeitlich gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, kam jedoch nicht zum Einsatz.

