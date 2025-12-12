Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeug aus Firmenbulli gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Zwischen Mittwochabend (10.12., 18:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (11.12., 05:43 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter am Westring, Höhe Auf dem Knüll, einen Opel Vivaro Kleintransporter auf. Das Fahrzeug war verschlossen am Straßenrand geparkt.

Die Täter schlugen die Scheibe des Beifahrerfensters ein und entwendeten Werkzeuge aus dem Innenraum.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell