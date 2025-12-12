Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradprüfung an der Edith-Stein-Grundschule

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montag (15.12., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Edith-Stein-Schule in Spexard die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Franz-Grochtmann-Straße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Montag begegnen, können Sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

