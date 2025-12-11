Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschäftseinbruch an der Schlossallee - Einbrecher stehlen Schmuck

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Donnerstagnacht (11.12., 04.50 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Schmuckgeschäft an der Schlossallee verschafft. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überweisungssystem eingegrenzt werden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Einbrecher ein rückwärtiges Fenster ein und gelangten in den Verkaufsraum. Dort beschädigten sie mehrere Ausstellungsvitrinen und entwendeten diversen Schmuck im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen rund um die Tatzeit? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell