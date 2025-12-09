PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Einbruch an der Franz-Claas Straße in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - In der Nacht zu Dienstag (09.12., 00.50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Franz-Claas Straße ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

