Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag (06.12., 13.00Uhr) und Montag (08.12., 07.30 Uhr) in Büroräumlichkeiten an der Bismarckstraße eingebrochen. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf. Gestohlen wurden Bargeld und elektronische Geräte.

Zwischen Freitagnachmittag (05.12., 16.30 Uhr) und Montagmorgen (08.12., 07.00 Uhr) wurde in Büroräumlichkeiten an der Kaiserstraße eingebrochen. Dort wurden diverse elektronische Geräte und zwei e-Bikes gestohlen.

Die Polizei Gütersloh hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

  • 09.12.2025 – 09:44

    POL-GT: Kaunitzer Straße in Schloß Holte-Stukenbrock - Einbruch

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwischen Freitag (05.12.) und Montag (08.12.) sind bislang unbekannte Täter in ein Büro an der Kaunitzer Straße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:55

    POL-GT: Verkehrsunfall zwischen Isselhorst und Avenwedde

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am frühen Freitagabend (05.12., 18.45 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Berliner Straße/ Bielefelder Straße/ Isselhorster Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr ein 47-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Fiat Transporter die Bielefelder Straße aus Bielefeld kommend und beabsichtigte nach links auf die Isselhorster ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:35

    POL-GT: Mehrere Schlägereien am Markt - Polizei sucht Zeugen

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.12., 01.45 - 02.15 Uhr) fuhren Polizeikräfte wegen mehrerer Schlägereien zum Markt in der Wiedenbrücker Innenstadt. Vor einem Lokal ereigneten sich im Tatzeitraum bisher drei bekannte und nach derzeitigem Stand nicht im Zusammenhang stehende körperliche Auseinandersetzungen. Zunächst geriet ein 22-jähriger Mann aus ...

    mehr
