Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag (06.12., 13.00Uhr) und Montag (08.12., 07.30 Uhr) in Büroräumlichkeiten an der Bismarckstraße eingebrochen. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf. Gestohlen wurden Bargeld und elektronische Geräte.

Zwischen Freitagnachmittag (05.12., 16.30 Uhr) und Montagmorgen (08.12., 07.00 Uhr) wurde in Büroräumlichkeiten an der Kaiserstraße eingebrochen. Dort wurden diverse elektronische Geräte und zwei e-Bikes gestohlen.

Die Polizei Gütersloh hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

