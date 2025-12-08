Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall zwischen Isselhorst und Avenwedde

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Freitagabend (05.12., 18.45 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Berliner Straße/ Bielefelder Straße/ Isselhorster Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr ein 47-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Fiat Transporter die Bielefelder Straße aus Bielefeld kommend und beabsichtigte nach links auf die Isselhorster Straße in Richtung Avenwedde abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 64-jähriger Gütersloher mit einem VW die Berliner Straße in Richtung Bielefeld und beabsichtigte die Kreuzung zu passieren. Bei dem Abbiegeversuch des Transporter-Fahrers kam es zur folgenschweren Kollision mit dem VW-Fahrer. Der VW schleuderte durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen den BMW eines 21-Jährigen aus Bielefeld. Dieser wartete hinter dem Fiat Transporter, um ebenfalls in Richtung Avenwedde abzubiegen.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Alle drei Autos waren durch die Kollisionen stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit, so dass ein beauftragtes Abschleppunternehmen die Fahrzeuge abtransportierte. Der geschätzte Gesamtsachschaden lag bei rund 22 000 Euro.

