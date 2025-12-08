Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Avenwedder Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Zeit von Samstag (06.12., 15.30 Uhr) auf Sonntag (07.12., 10.00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Avenwedder Straße ein. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Beobachtungen in der Umgebung machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

