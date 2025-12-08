Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche am Brennwiesenweg und an der Kornstraße in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitag (05.12., 18.50 Uhr - 21.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Brennwiesenstraße ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten das Haus. Gestohlen wurde Schmuck. Ebenfalls am Freitag (05.12., 06.10 Uhr - 15.45 Uhr) gelangten Einbrecher in ein Haus an der Kornstraße. Dort drangen sie ersten Erkenntnissen nach über ein Kellerfenster in das Haus ein. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen rund um die Tatorte am Wochenende machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

